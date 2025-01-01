flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1897

Monedas de oro

Soberano 1897 S Cabeza velada
Precio promedio680 $
Ventas
067
Soberano 1897 M Cabeza velada
Precio promedio750 $
Ventas
1274
1/2 soberano 1897 S Cabeza velada
Precio promedio280 $
Ventas
046
