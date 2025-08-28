flag
Soberano 1855 "Tipo 1855-1856" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1855 "Tipo 1855-1856" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1855 "Tipo 1855-1856" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC502,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1855
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1855 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1675 vendido en la subasta Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. por USD 55200. La subasta tuvo lugar el 13 de junio de 2021.

Australia Soberano 1855 en subasta Marudhar - 31 de mayo de 2025
VendedorMarudhar
Fecha31 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1855 en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
2485 $
Precio en la divisa de la subasta 1850 GBP
Australia Soberano 1855 en subasta Heritage Eur - 23 de mayo de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónXF45 NGC
Precio
2820 $
Precio en la divisa de la subasta 2500 EUR
Australia Soberano 1855 en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1855 en subasta Heritage - 22 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1855 en subasta Heritage - 22 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1855 en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1855 en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1855 en subasta Jean ELSEN - 16 de noviembre de 2024
Australia Soberano 1855 en subasta Jean ELSEN - 16 de noviembre de 2024
VendedorJean ELSEN
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Australia Soberano 1855 en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1855 en subasta Coin Cabinet - 20 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1855 en subasta Wormser Auktionshaus - 3 de septiembre de 2024
VendedorWormser Auktionshaus
Fecha3 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1855 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1855 en subasta Morton & Eden - 12 de junio de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha12 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1855 en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1855 en subasta Goldberg - 31 de enero de 2024
VendedorGoldberg
Fecha31 de enero de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1855 en subasta Coin Cabinet - 31 de octubre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1855 en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de agosto de 2023
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1855 en subasta Bolaffi - 9 de junio de 2023
VendedorBolaffi
Fecha9 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1855 en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1855 en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1855 en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1855?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1855 es de 5100 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1855?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1855 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1855?

Para vender Soberano del 1855, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

