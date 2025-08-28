flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1899 P "Cabeza velada" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1899 P "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1899 P "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC690,992

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1899
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:800 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1899 P "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (266)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1899 "Cabeza velada" con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 34 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 2800. La subasta tuvo lugar el 12 de septiembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta St James’s - 15 de julio de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de julio de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
1141 $
Precio en la divisa de la subasta 850 GBP
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
900 $
Precio en la divisa de la subasta 900 USD
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 13 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónAU53 ANACS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta Münzen & Medaillen - 4 de diciembre de 2024
VendedorMünzen & Medaillen
Fecha4 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta Münzenonline - 22 de noviembre de 2024
VendedorMünzenonline
Fecha22 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 14 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha14 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta Roxbury’s - 20 de julio de 2024
VendedorRoxbury’s
Fecha20 de julio de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
A la subasta
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 de septiembre de 2025
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha16 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta
Australia Soberano 1899 P "Cabeza velada" en subasta V. GADOURY - 4 de octubre de 2025
VendedorV. GADOURY
Fecha4 de octubre de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1899. P. "Cabeza velada"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1899. P. "Cabeza velada" es de 800 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1899. "Cabeza velada" con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1899 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1899. P. "Cabeza velada"?

Para vender Soberano del 1899, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
