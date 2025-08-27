flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1868 (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1868 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1868 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,521,600

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1868
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1200 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1868 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (300)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1868 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23044 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 4313. La subasta tuvo lugar el 2 de enero de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1868 en subasta Katz - 27 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha27 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1868 en subasta Auction World - 20 de julio de 2025
VendedorAuction World
Fecha20 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
941 $
Precio en la divisa de la subasta 140000 JPY
Australia Soberano 1868 en subasta Sovereign Rarities - 11 de junio de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
810 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Australia Soberano 1868 en subasta Myntauktioner i Sverige AB - 26 de abril de 2025
VendedorMyntauktioner i Sverige AB
Fecha26 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1868 en subasta Rhenumis - 13 de marzo de 2025
VendedorRhenumis
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1868 en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1868 en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1868 en subasta Chaponnière - 8 de diciembre de 2024
VendedorChaponnière
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1868 en subasta Heritage Eur - 15 de noviembre de 2024
VendedorHeritage Eur
Fecha15 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1868 en subasta Heritage - 14 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha14 de noviembre de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1868 en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1868 en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1868 en subasta VL Nummus - 15 de septiembre de 2024
VendedorVL Nummus
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1868 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1868 en subasta Coin Cabinet - 6 de agosto de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1868 en subasta Coin Cabinet - 16 de abril de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1868 en subasta Coin Cabinet - 16 de abril de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1868 en subasta Sima Srl - 1 de abril de 2024
Australia Soberano 1868 en subasta Sima Srl - 1 de abril de 2024
VendedorSima Srl
Fecha1 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1868 en subasta Sima Srl - 1 de abril de 2024
Australia Soberano 1868 en subasta Sima Srl - 1 de abril de 2024
VendedorSima Srl
Fecha1 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1868 en subasta Heritage - 21 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha21 de marzo de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1868 en subasta Heritage - 21 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha21 de marzo de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1868 en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1868?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1868 es de 1200 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1868?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1868 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1868?

Para vender Soberano del 1868, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaMonedas de Australia en 1868Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas