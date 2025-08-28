flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1862 (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1862 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1862 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,477,500

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1862
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:950 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1862 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (82)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1862 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30278 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 8225. La subasta tuvo lugar el 8 de enero de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1862 en subasta Sovereign Rarities - 11 de junio de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónVF35 NGC
Precio
Australia Soberano 1862 en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónVF35 NGC
Precio
Australia Soberano 1862 en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónXF45 NGC
Precio
720 $
Precio en la divisa de la subasta 720 USD
Australia Soberano 1862 en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
894 $
Precio en la divisa de la subasta 700 GBP
Australia Soberano 1862 en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1862 en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1862 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1862 en subasta Künker - 21 de junio de 2024
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1862 en subasta Sonntag - 7 de diciembre de 2023
VendedorSonntag
Fecha7 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1862 en subasta Sovereign Rarities - 26 de septiembre de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha26 de septiembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1862 en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1862 en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1862 en subasta Stack's - 28 de febrero de 2023
Australia Soberano 1862 en subasta Stack's - 28 de febrero de 2023
VendedorStack's
Fecha28 de febrero de 2023
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1862 en subasta Spink - 31 de enero de 2023
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1862 en subasta Coin Cabinet - 31 de enero de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de enero de 2023
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1862 en subasta Künker - 18 de noviembre de 2022
VendedorKünker
Fecha18 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1862 en subasta Coin Cabinet - 25 de octubre de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de octubre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1862 en subasta Spink - 6 de septiembre de 2022
VendedorSpink
Fecha6 de septiembre de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1862 en subasta Heritage - 7 de mayo de 2022
VendedorHeritage
Fecha7 de mayo de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1862 en subasta Numisor - 15 de febrero de 2022
VendedorNumisor
Fecha15 de febrero de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1862 en subasta MDC Monaco - 12 de junio de 2021
VendedorMDC Monaco
Fecha12 de junio de 2021
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1862 en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónXF45 NGC
A la subasta
Australia Soberano 1862 en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia Soberano 1862 en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia Soberano 1862 en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia Soberano 1862 en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha5 de septiembre de 2025
ConservaciónXF45 ANACS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1862?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1862 es de 950 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1862?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1862 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1862?

Para vender Soberano del 1862, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaMonedas de Australia en 1862Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas