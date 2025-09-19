flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1895 M "Cabeza velada" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1895 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1895 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC4,165,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1895
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:620 USD
Precio promedio (PROOF):33000 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1895 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (232)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1895 "Cabeza velada" con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 177 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 26000. La subasta tuvo lugar el 25 de febrero de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta ibercoin - 22 de julio de 2025
Vendedoribercoin
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta ibercoin - 22 de julio de 2025
Vendedoribercoin
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
702 $
Precio en la divisa de la subasta 600 EUR
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta Spink - 3 de abril de 2025
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta Spink - 3 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
718 $
Precio en la divisa de la subasta 550 GBP
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta Roxbury’s - 26 de marzo de 2025
VendedorRoxbury’s
Fecha26 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónPF62 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta Emporium Hamburg - 12 de diciembre de 2024
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta Heritage Eur - 11 de noviembre de 2024
VendedorHeritage Eur
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta Heritage Eur - 11 de noviembre de 2024
VendedorHeritage Eur
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta Teutoburger - 16 de septiembre de 2024
VendedorTeutoburger
Fecha16 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1895 M "Cabeza velada" en subasta Mowbray Collectables - 19 de septiembre de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1895. M. "Cabeza velada"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1895. M. "Cabeza velada" es de 620 USD para las monedas de acuñación regular y de 33000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1895. "Cabeza velada" con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1895 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1895. M. "Cabeza velada"?

Para vender Soberano del 1895, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

