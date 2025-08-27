flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1859 (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1859 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1859 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,050,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1859
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (150)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1859 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 21022 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 6600. La subasta tuvo lugar el 10 de febrero de 2025.

Australia Soberano 1859 en subasta Stack's - 9 de abril de 2025
VendedorStack's
Fecha9 de abril de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
3800 $
Precio en la divisa de la subasta 3800 USD
Australia Soberano 1859 en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
6600 $
Precio en la divisa de la subasta 6600 USD
Australia Soberano 1859 en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1859 en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1859 en subasta Coin Cabinet - 20 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1859 en subasta NOONANS - 6 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha6 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Australia Soberano 1859 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1859 en subasta Marudhar - 13 de julio de 2024
VendedorMarudhar
Fecha13 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1859 en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1859 en subasta Stack's - 16 de mayo de 2024
VendedorStack's
Fecha16 de mayo de 2024
ConservaciónMS60 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1859 en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1859 en subasta Coin Cabinet - 5 de diciembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de diciembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Australia Soberano 1859 en subasta HARMERS - 1 de noviembre de 2023
VendedorHARMERS
Fecha1 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1859 en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1859 en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1859 en subasta Münzenonline - 28 de abril de 2023
VendedorMünzenonline
Fecha28 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1859 en subasta HARMERS - 30 de marzo de 2023
VendedorHARMERS
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1859 en subasta Heritage - 16 de febrero de 2023
VendedorHeritage
Fecha16 de febrero de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1859 en subasta Sovereign Rarities - 15 de febrero de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha15 de febrero de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Australia Soberano 1859 en subasta Heritage - 8 de diciembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha8 de diciembre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1859 en subasta Bertolami - 12 de junio de 2022
VendedorBertolami
Fecha12 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1859?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1859 es de 1500 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1859?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1859 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1859?

Para vender Soberano del 1859, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

