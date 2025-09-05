flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1861 (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1861 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1861 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Gorny & Mosch

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,626,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1861
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:840 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1861 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (215)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1861 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23526 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 5175. La subasta tuvo lugar el 7 de septiembre de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Otros filtros
Australia Soberano 1861 en subasta SINCONA - 28 de mayo de 2025
VendedorSINCONA
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
665 $
Precio en la divisa de la subasta 550 CHF
Australia Soberano 1861 en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
1140 $
Precio en la divisa de la subasta 1140 USD
Australia Soberano 1861 en subasta Heritage - 7 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1861 en subasta Gorny & Mosch - 17 de octubre de 2024
VendedorGorny & Mosch
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1861 en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Australia Soberano 1861 en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1861 en subasta Coin Cabinet - 20 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1861 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1861 en subasta Heritage - 25 de julio de 2024
VendedorHeritage
Fecha25 de julio de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1861 en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1861 en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2024
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1861 en subasta Rauch - 7 de abril de 2024
VendedorRauch
Fecha7 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1861 en subasta Heritage - 21 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha21 de marzo de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1861 en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1861 en subasta Heritage - 24 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha24 de agosto de 2023
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1861 en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1861 en subasta Numisor - 25 de abril de 2023
VendedorNumisor
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1861 en subasta Auction World - 16 de abril de 2023
VendedorAuction World
Fecha16 de abril de 2023
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1861 en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1861 en subasta Heritage - 16 de febrero de 2023
VendedorHeritage
Fecha16 de febrero de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1861 en subasta Coin Cabinet - 31 de enero de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de enero de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1861 en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia Soberano 1861 en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia Soberano 1861 en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia Soberano 1861 en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha5 de septiembre de 2025
ConservaciónAU50 NGC
A la subasta
Australia Soberano 1861 en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia Soberano 1861 en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia Soberano 1861 en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Australia Soberano 1861 en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha5 de septiembre de 2025
ConservaciónAU50 ANACS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1861?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1861 es de 840 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1861?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1861 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1861?

Para vender Soberano del 1861, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaMonedas de Australia en 1861Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas