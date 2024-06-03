flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC2,187,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1888
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:790 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (163)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1888 "Retrato jubilar" con marca de ceca S JEB. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23054 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 6024. La subasta tuvo lugar el 3 de junio de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
646 $
Precio en la divisa de la subasta 480 GBP
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
873 $
Precio en la divisa de la subasta 650 GBP
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 20 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta The Royal Mint - 9 de junio de 2024
VendedorThe Royal Mint
Fecha9 de junio de 2024
ConservaciónF
Precio
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Chiswick Auctions - 26 de mayo de 2024
VendedorChiswick Auctions
Fecha26 de mayo de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage Eur - 13 de mayo de 2024
VendedorHeritage Eur
Fecha13 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Numisbalt - 7 de abril de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha7 de abril de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 5 de marzo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de marzo de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 5 de marzo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de marzo de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 29 de diciembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de diciembre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1888 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS61 PCGS
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1888. S. JEB. "Retrato jubilar"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1888. S. JEB. "Retrato jubilar" es de 790 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,56 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1888. "Retrato jubilar" con letras S JEB?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1888 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1888. S. JEB. "Retrato jubilar"?

Para vender Soberano del 1888, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
