AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1863 (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1863 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1863 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Gorny & Mosch

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,255,500

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1863
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1000 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1863 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (166)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1863 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 4004 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 7387. La subasta tuvo lugar el 17 de mayo de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1863 en subasta St James’s - 15 de julio de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
1007 $
Precio en la divisa de la subasta 750 GBP
Australia Soberano 1863 en subasta Via - 22 de junio de 2025
VendedorVia
Fecha22 de junio de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
980 $
Precio en la divisa de la subasta 850 EUR
Australia Soberano 1863 en subasta Sovereign Rarities - 11 de junio de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónVF35 NGC
Precio
Australia Soberano 1863 en subasta Teutoburger - 6 de junio de 2025
VendedorTeutoburger
Fecha6 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1863 en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónVF35 NGC
Precio
Australia Soberano 1863 en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS60 NGC
Precio
Australia Soberano 1863 en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Australia Soberano 1863 en subasta Bruun Rasmussen - 27 de octubre de 2024
VendedorBruun Rasmussen
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónF
Precio
Australia Soberano 1863 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Australia Soberano 1863 en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1863 en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
Australia Soberano 1863 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de marzo de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1863 en subasta Heritage - 29 de febrero de 2024
VendedorHeritage
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Australia Soberano 1863 en subasta Coin Cabinet - 22 de septiembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha22 de septiembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1863 en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1863 en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia Soberano 1863 en subasta Heritage - 27 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha27 de abril de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Australia Soberano 1863 en subasta Heritage - 18 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha18 de enero de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1863 en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2022
ConservaciónF
Precio
Australia Soberano 1863 en subasta Bolaffi - 2 de diciembre de 2022
VendedorBolaffi
Fecha2 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1863 en subasta St James’s - 31 de octubre de 2022
VendedorSt James’s
Fecha31 de octubre de 2022
ConservaciónF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1863?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1863 es de 1000 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1863?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1863 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1863?

Para vender Soberano del 1863, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

