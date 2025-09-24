flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,259,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1878
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:800 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (251)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1878 "Escudo de armas" con marca de ceca S WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 188 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 2100. La subasta tuvo lugar el 14 de junio de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Davissons Ltd. - 23 de julio de 2025
VendedorDavissons Ltd.
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
850 $
Precio en la divisa de la subasta 850 USD
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Auction World - 20 de abril de 2025
VendedorAuction World
Fecha20 de abril de 2025
ConservaciónMS61 PL NGC
Precio
1686 $
Precio en la divisa de la subasta 240000 JPY
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 28 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha28 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta NOONANS - 19 de noviembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Jean ELSEN - 16 de noviembre de 2024
VendedorJean ELSEN
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 24 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Jesús Vico - 7 de marzo de 2024
VendedorJesús Vico
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 23 de enero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Roma Numismatics - 18 de enero de 2024
VendedorRoma Numismatics
Fecha18 de enero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Numisma - Portugal - 14 de diciembre de 2023
VendedorNumisma - Portugal
Fecha14 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1878 S WW WW "Escudo de armas" en subasta NOONANS - 24 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha24 de septiembre de 2025
ConservaciónMS62 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1878. S. WW. WW. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1878. S. WW. WW. "Escudo de armas" es de 800 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1878. "Escudo de armas" con letras S WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1878 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1878. S. WW. WW. "Escudo de armas"?

Para vender Soberano del 1878, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
