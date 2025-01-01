flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1878

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1878 S WW WW Escudo de armas
Precio promedio800 $
Ventas
1252
Anverso
Reverso
Soberano 1878 M WW WW San Jorge
Precio promedio650 $
Ventas
2174
