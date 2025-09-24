flag
Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,171,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1878
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1878 "San Jorge" con marca de ceca M WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 6904 vendido en la subasta Spink por GBP 2000. La subasta tuvo lugar el 31 de enero de 2023.

Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
777 $
Precio en la divisa de la subasta 575 GBP
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta Schulman - 1 de julio de 2025
VendedorSchulman
Fecha1 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
648 $
Precio en la divisa de la subasta 550 EUR
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta Rauch - 29 de marzo de 2025
VendedorRauch
Fecha29 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta Cayón - 6 de febrero de 2025
VendedorCayón
Fecha6 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta Münzen & Medaillen - 4 de diciembre de 2024
VendedorMünzen & Medaillen
Fecha4 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta NOA - 28 de octubre de 2024
VendedorNOA
Fecha28 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 24 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 6 de agosto de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta AURORA - 17 de mayo de 2024
VendedorAURORA
Fecha17 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 26 de marzo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de marzo de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 26 de marzo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de marzo de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 5 de marzo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta Fellows Auctioneers Ltd - 29 de febrero de 2024
VendedorFellows Auctioneers Ltd
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1878 M WW WW "San Jorge" en subasta Sovereign Rarities - 21 de febrero de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha21 de febrero de 2024
ConservaciónVF
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1878. M. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1878. M. WW. WW. "San Jorge" es de 650 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1878. "San Jorge" con letras M WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1878 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1878. M. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1878, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

