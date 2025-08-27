flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1907 M (Australia, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1907 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso Soberano 1907 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: Aurora Numismatica

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC3,332,691

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1907
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:610 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1907 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (242)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1907 con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 157 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 1850. La subasta tuvo lugar el 13 de septiembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1907 M en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
Australia Soberano 1907 M en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia Soberano 1907 M en subasta Heritage - 7 de agosto de 2025
Australia Soberano 1907 M en subasta Heritage - 7 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha7 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
810 $
Precio en la divisa de la subasta 810 USD
Australia Soberano 1907 M en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
806 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Australia Soberano 1907 M en subasta Coin Cabinet - 25 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 M en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 M en subasta Coin Cabinet - 11 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha11 de febrero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 M en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 M en subasta Heritage - 19 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha19 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 M en subasta Heritage - 19 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha19 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 M en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 M en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 M en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 M en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 M en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 M en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 M en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 M en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 M en subasta Heritage - 12 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1907 M en subasta Heritage - 5 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha5 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 M en subasta Heritage - 21 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 M en subasta Heritage Eur - 11 de noviembre de 2024
VendedorHeritage Eur
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de Soberano del 1907. M?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1907. M es de 610 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,11 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1907 con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1907 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1907. M?

Para vender Soberano del 1907, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
