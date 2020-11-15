Soberano 1901 M "Cabeza velada" (Australia, Victoria)

flag
Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC3,987,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1901
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1901 "Cabeza velada" con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 189 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 1800. La subasta tuvo lugar el 15 de noviembre de 2020.

Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 14 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha14 de agosto de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
840 $
Precio en la divisa de la subasta 840 USD
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta WAG - 15 de junio de 2025
VendedorWAG
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
722 $
Precio en la divisa de la subasta 625 EUR
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta Künker - 7 de marzo de 2025
VendedorKünker
Fecha7 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta Cayón - 6 de febrero de 2025
VendedorCayón
Fecha6 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 18 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta Emporium Hamburg - 12 de diciembre de 2024
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea - 8 de diciembre de 2024
VendedorCasa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 7 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta Artemide Aste - 27 de octubre de 2024
VendedorArtemide Aste
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónMS62 CCG
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta SINCONA - 23 de octubre de 2024
VendedorSINCONA
Fecha23 de octubre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 15 de octubre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta Numisbalt - 1 de septiembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 M "Cabeza velada" en subasta Tennants Auctioneers - 9 de agosto de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha9 de agosto de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1901. M. "Cabeza velada"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1901. M. "Cabeza velada" es de 620 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1901. "Cabeza velada" con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1901 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1901. M. "Cabeza velada"?

Para vender Soberano del 1901, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

