flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Tennants Auctioneers

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC2,473,537

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1890
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:590 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (135)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1890 "Retrato jubilar" con marca de ceca M JEB. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 176 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 33000. La subasta tuvo lugar el 25 de febrero de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
646 $
Precio en la divisa de la subasta 480 GBP
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Künker - 7 de marzo de 2025
VendedorKünker
Fecha7 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
647 $
Precio en la divisa de la subasta 600 EUR
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Tennants Auctioneers - 15 de enero de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 27 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de noviembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 14 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha14 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Via - 30 de septiembre de 2024
VendedorVia
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 6 de agosto de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 18 de junio de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 18 de junio de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS60 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 16 de mayo de 2024
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha16 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1890 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1890. M. JEB. "Retrato jubilar"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1890. M. JEB. "Retrato jubilar" es de 590 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,56 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1890. "Retrato jubilar" con letras M JEB?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1890 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1890. M. JEB. "Retrato jubilar"?

Para vender Soberano del 1890, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaMonedas de Australia en 1890Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas