AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1876

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1876 S WW WW San Jorge
Precio promedio600 $
Ventas
088
Anverso
Reverso
Soberano 1876 M WW WW San Jorge
Precio promedio2200 $
Ventas
1192
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1876 S Escudo de armas
Precio promedio290 $
Ventas
01
