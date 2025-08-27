flag
Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,613,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1876
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:600 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1876 "San Jorge" con marca de ceca S WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23080 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 4025. La subasta tuvo lugar el 2 de enero de 2011.

Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
873 $
Precio en la divisa de la subasta 650 GBP
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
2220 $
Precio en la divisa de la subasta 2220 USD
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta Cayón - 6 de febrero de 2025
VendedorCayón
Fecha6 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta Tennants Auctioneers - 20 de noviembre de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha20 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta Goudwisselkantoor veilingen - 14 de noviembre de 2024
VendedorGoudwisselkantoor veilingen
Fecha14 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta Soler y Llach - 8 de noviembre de 2024
VendedorSoler y Llach
Fecha8 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 10 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de octubre de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta CoinsNB - 30 de junio de 2024
VendedorCoinsNB
Fecha30 de junio de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta WAG - 12 de noviembre de 2023
VendedorWAG
Fecha12 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta Auctiones - 19 de marzo de 2023
VendedorAuctiones
Fecha19 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 16 de marzo de 2023
VendedorHeritage
Fecha16 de marzo de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 5 de marzo de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha5 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 28 de febrero de 2023
VendedorStack's
Fecha28 de febrero de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 23 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de enero de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 4 de diciembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 21 de abril de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de abril de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 6 de marzo de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha6 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1876 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 6 de marzo de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha6 de marzo de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1876. S. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1876. S. WW. WW. "San Jorge" es de 600 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1876. "San Jorge" con letras S WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1876 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1876. S. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1876, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

