AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1874

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1874 M WW WW Escudo de armas
Precio promedio660 $
Ventas
090
Anverso
Reverso
Soberano 1874 S WW WW San Jorge
Precio promedio620 $
Ventas
069
Anverso
Reverso
Soberano 1874 M WW WW San Jorge
Precio promedio600 $
Ventas
086
