AustraliaPeríodo:1837-1936

Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,373,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1874
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:600 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (86)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1874 "San Jorge" con marca de ceca M WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2397 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 1500. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta Sovereign Rarities - 11 de junio de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
675 $
Precio en la divisa de la subasta 500 GBP
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 25 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
775 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de agosto de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta Roxbury’s - 20 de julio de 2024
VendedorRoxbury’s
Fecha20 de julio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta Teutoburger - 16 de abril de 2024
VendedorTeutoburger
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta Münzenonline - 28 de abril de 2023
VendedorMünzenonline
Fecha28 de abril de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 5 de marzo de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha5 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta Spink - 31 de enero de 2023
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta Spink - 6 de septiembre de 2022
VendedorSpink
Fecha6 de septiembre de 2022
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "San Jorge" en subasta Auction World - 17 de julio de 2022
VendedorAuction World
Fecha17 de julio de 2022
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1874. M. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1874. M. WW. WW. "San Jorge" es de 600 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1874. "San Jorge" con letras M WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1874 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1874. M. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1874, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

