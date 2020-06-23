flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,899,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1874
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:620 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (69)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1874 "San Jorge" con marca de ceca S WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 5021 vendido en la subasta Cayón Subastas por EUR 1850. La subasta tuvo lugar el 23 de junio de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 28 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha28 de noviembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
630 $
Precio en la divisa de la subasta 630 USD
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
534 $
Precio en la divisa de la subasta 400 GBP
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta Tennants Auctioneers - 9 de agosto de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha9 de agosto de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 8 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta Tauler & Fau - 3 de mayo de 2024
VendedorTauler & Fau
Fecha3 de mayo de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta Numismática Leilões - 20 de marzo de 2024
VendedorNumismática Leilões
Fecha20 de marzo de 2024
ConservaciónAU
Precio
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta Auction World - 15 de octubre de 2023
VendedorAuction World
Fecha15 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta V. GADOURY - 14 de octubre de 2023
VendedorV. GADOURY
Fecha14 de octubre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta Sovereign Rarities - 26 de septiembre de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha26 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta Soler y Llach - 27 de abril de 2023
VendedorSoler y Llach
Fecha27 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 9 de marzo de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta MDC Monaco - 4 de marzo de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de marzo de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 16 de diciembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha16 de diciembre de 2022
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta Myntauktioner i Sverige AB - 1 de mayo de 2022
VendedorMyntauktioner i Sverige AB
Fecha1 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1874 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 13 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1874. S. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1874. S. WW. WW. "San Jorge" es de 620 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1874. "San Jorge" con letras S WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1874 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1874. S. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1874, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

