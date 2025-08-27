flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,373,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1874
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:660 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (90)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1874 "Escudo de armas" con marca de ceca M WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 33375 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1920. La subasta tuvo lugar el 18 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
912 $
Precio en la divisa de la subasta 675 GBP
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Warin Global Investments - 23 de mayo de 2025
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Warin Global Investments - 23 de mayo de 2025
VendedorWarin Global Investments
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
692 $
Precio en la divisa de la subasta 613 EUR
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Attica Auctions - 3 de diciembre de 2024
VendedorAttica Auctions
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 24 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 17 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 18 de junio de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 5 de diciembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de diciembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 26 de septiembre de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha26 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Katz - 16 de agosto de 2023
VendedorKatz
Fecha16 de agosto de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 18 de julio de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de julio de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta SINCONA - 17 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha17 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Münzenonline - 28 de abril de 2023
VendedorMünzenonline
Fecha28 de abril de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1874 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Karamitsos - 19 de marzo de 2023
VendedorKaramitsos
Fecha19 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1874. M. WW. WW. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1874. M. WW. WW. "Escudo de armas" es de 660 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1874. "Escudo de armas" con letras M WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1874 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1874. M. WW. WW. "Escudo de armas"?

Para vender Soberano del 1874, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaMonedas de Australia en 1874Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas