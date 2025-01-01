RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Kupfer Nickel Gedenkmünzen Rubel Sowjetunion - Rußland
Rubel 196520 Jahre des Sieges
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1965045
Rubel 196750 Jahre Oktober Revolution
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1967039
Rubel 1970100. Geburtstag von W.I. Lenin
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf19700115
Rubel 197530 Jahre des Sieges
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1975ЛМД041
Rubel 197760 Jahre Oktoberrevolution
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1977030
Rubel 1977Olympiade 1980. Emblem
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1977029
Rubel 1978Olympiade 80. Kreml
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1978025
Rubel 1979Olympiade 80. Universität
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1979026
Rubel 1979Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1979024
Rubel 1980Olympiade 80. Juri Dolgoruki
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1980029
Rubel 1980Olympiade 80. Olympische Fackel
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1980016
Rubel 1981Juri Gagarin
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1981015
Rubel 1981Freundschaft für immer
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf198109
Rubel 198260 Jahre UdSSR
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1982032
Rubel 1983Valentina Tereschkowa
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1983041
Rubel 1983Iwan Fjodorow
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1983021
Rubel 1983Karl Marx
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1983024
Rubel 1984Dmitri Mendelejew
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1984012
Rubel 1984Alexander Popow
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1984015
Rubel 1985Wladimir Lenin
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1985021
Rubel 1983-1985Friedrich Engels
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1983Datumsfehler - 1983091985026
Rubel 198540 Jahre des Sieges
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1985026
Rubel 1985Jugendfestival
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1985014
Rubel 1984-1986Michail Lomonossow
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1984Datumfehler - 198404198608
Rubel 1986Jahr des Friedens
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1986015
Rubel 1987175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1987126
Rubel 1987175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1987133
Rubel 1987Konstantin Ziolkowski
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf19870128
Rubel 198770 Jahre Oktoberrevolution
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1987030
Rubel 1988Maxim Gorki
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf19880118
Rubel 1987-1988Lew Tolstoi
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1987Datumsfehler - 1987001988037
Rubel 1989Modest Mussorgski
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1989086
Rubel 1989Taras Schewtschenko
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1989075
Rubel 1989Michail Lermontow
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1989068
Rubel 1989Niyazi
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1989014
Rubel 1989Mihai Eminescu
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1989033
Rubel 1990Anton Tschechow
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1990136
Rubel 1990Pjotr Tschaikowski
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1990142
Rubel 1990Georgi Schukow
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1990052
Rubel 1990Franzisk Skorina
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf19900118
Rubel 1990Janis Rainis
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf19900108
Rubel 1990-1991Alisher Navoi
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1990Datumfehler - 19900819910102
Rubel 1990-1991Pjotr Lebedew
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1990Datumfehler - 1990001991067
Rubel 1991Sergei Prokofjew
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf19910491991Fehler im Datum - 195200
Rubel 1991Machtumkuli
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1991079
Rubel 1991Konstantin Iwanow
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1991086
Rubel 1991Nezami
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf19910104
Rubel 1991Olympiade - 1992. Lauf
Rubel 1991Olympiade - 1992. Weitsprung
Rubel 1991Olympiade - 1992. Ringen
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1991010
Rubel 1991Olympiade - 1992. Gewichtheben
Rubel 1991Olympiade - 1992. Radsport
Rubel 1991Olympiade - 1992. Speerwerfen
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1991011
