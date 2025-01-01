flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Kupfer Nickel Gedenkmünzen Rubel Sowjetunion - Rußland

Rubel 1965

20 Jahre des Sieges
Jahr
1965045
Rubel 1967

50 Jahre Oktober Revolution
Jahr
1967039
Rubel 1970

100. Geburtstag von W.I. Lenin
Jahr
19700115
Rubel 1975

30 Jahre des Sieges
Jahr
1975ЛМД041
Rubel 1977

60 Jahre Oktoberrevolution
Jahr
1977030
Rubel 1977

Olympiade 1980. Emblem
Jahr
1977029
Rubel 1978

Olympiade 80. Kreml
Jahr
1978025
Rubel 1979

Olympiade 80. Universität
Jahr
1979026
Rubel 1979

Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten
Jahr
1979024
Rubel 1980

Olympiade 80. Juri Dolgoruki
Jahr
1980029
Rubel 1980

Olympiade 80. Olympische Fackel
Jahr
1980016
Rubel 1981

Juri Gagarin
Jahr
1981015
Rubel 1981

Freundschaft für immer
Jahr
198109
Rubel 1982

60 Jahre UdSSR
Jahr
1982032
Rubel 1983

Valentina Tereschkowa
Jahr
1983041
Rubel 1983

Iwan Fjodorow
Jahr
1983021
Rubel 1983

Karl Marx
Jahr
1983024
Rubel 1984-1985

Alexander Puschkin
Jahr
19840161985010
Rubel 1984

Dmitri Mendelejew
Jahr
1984012
Rubel 1984

Alexander Popow
Jahr
1984015
Rubel 1985

Wladimir Lenin
Jahr
1985021
Rubel 1983-1985

Friedrich Engels
Jahr
1983Datumsfehler - 1983091985026
Rubel 1985

40 Jahre des Sieges
Jahr
1985026
Rubel 1985

Jugendfestival
Jahr
1985014
Rubel 1984-1986

Michail Lomonossow
Jahr
1984Datumfehler - 198404198608
Rubel 1986

Jahr des Friedens
Jahr
1986015
Rubel 1987

175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten
Jahr
1987126
Rubel 1987

175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk
Jahr
1987133
Rubel 1987

Konstantin Ziolkowski
Jahr
19870128
Rubel 1987

70 Jahre Oktoberrevolution
Jahr
1987030
Rubel 1988

Maxim Gorki
Jahr
19880118
Rubel 1987-1988

Lew Tolstoi
Jahr
1987Datumsfehler - 1987001988037
Rubel 1989

Modest Mussorgski
Jahr
1989086
Rubel 1989

Taras Schewtschenko
Jahr
1989075
Rubel 1989

Michail Lermontow
Jahr
1989068
Rubel 1989

Niyazi
Jahr
1989014
Rubel 1989

Mihai Eminescu
Jahr
1989033
Rubel 1990

Anton Tschechow
Jahr
1990136
Rubel 1990

Pjotr Tschaikowski
Jahr
1990142
Rubel 1990

Georgi Schukow
Jahr
1990052
Rubel 1990

Franzisk Skorina
Jahr
19900118
Rubel 1990

Janis Rainis
Jahr
19900108
Rubel 1990-1991

Alisher Navoi
Jahr
1990Datumfehler - 19900819910102
Rubel 1990-1991

Pjotr Lebedew
Jahr
1990Datumfehler - 1990001991067
Rubel 1991

Sergei Prokofjew
Jahr
19910491991Fehler im Datum - 195200
Rubel 1991

Machtumkuli
Jahr
1991079
Rubel 1991

Konstantin Iwanow
Jahr
1991086
Rubel 1991

Nezami
Jahr
19910104
Rubel 1991

Olympiade - 1992. Lauf
Jahr
199109
Rubel 1991

Olympiade - 1992. Weitsprung
Jahr
199108
Rubel 1991

Olympiade - 1992. Ringen
Jahr
1991010
Rubel 1991

Olympiade - 1992. Gewichtheben
Jahr
199108
Rubel 1991

Olympiade - 1992. Radsport
Jahr
199109
Rubel 1991

Olympiade - 1992. Speerwerfen
Jahr
1991011
