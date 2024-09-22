flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1984 "Alexander Popow" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1984 "Alexander Popow" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1984 "Alexander Popow" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1984
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):10 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1984 "Alexander Popow" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (15)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1984 "Alexander Popow". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 213, welches bei Russiancoin für 1.500 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1984 "Alexander Popow" auf der Auktion Karamitsos - 22. September 2024
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
20 $
Preis in Auktionswährung 18 EUR
Rußland Rubel 1984 "Alexander Popow" auf der Auktion Coinhouse - 10. Februar 2024
Rußland Rubel 1984 "Alexander Popow" auf der Auktion Coinhouse - 10. Februar 2024
VerkäuferCoinhouse
Datum10. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
11 $
Preis in Auktionswährung 10 EUR
Rußland Rubel 1984 "Alexander Popow" auf der Auktion Coinhouse - 10. Februar 2024
Rußland Rubel 1984 "Alexander Popow" auf der Auktion Coinhouse - 10. Februar 2024
VerkäuferCoinhouse
Datum10. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1984 "Alexander Popow" auf der Auktion Coins.ee - 5. November 2023
Rußland Rubel 1984 "Alexander Popow" auf der Auktion Coins.ee - 5. November 2023
VerkäuferCoins.ee
Datum5. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1984 "Alexander Popow" auf der Auktion Coinhouse - 13. Mai 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum13. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1984 "Alexander Popow" auf der Auktion Karamitsos - 20. März 2022
VerkäuferKaramitsos
Datum20. März 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1984 "Alexander Popow" auf der Auktion Monedalia.es - 30. November 2021
VerkäuferMonedalia.es
Datum30. November 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1984 "Alexander Popow" auf der Auktion Coinhouse - 30. Oktober 2021
VerkäuferCoinhouse
Datum30. Oktober 2021
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1984 "Alexander Popow" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1984 "Alexander Popow" auf der Auktion Katz - 12. Juli 2020
VerkäuferKatz
Datum12. Juli 2020
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1984 "Alexander Popow" auf der Auktion Katz - 24. März 2019
VerkäuferKatz
Datum24. März 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1984 "Alexander Popow" auf der Auktion Katz - 17. Februar 2019
VerkäuferKatz
Datum17. Februar 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1984 "Alexander Popow" auf der Auktion Coinhouse - 23. Juni 2018
Rußland Rubel 1984 "Alexander Popow" auf der Auktion Coinhouse - 23. Juni 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum23. Juni 2018
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1984 "Alexander Popow" auf der Auktion Russiancoin - 7. Dezember 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum7. Dezember 2017
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1984 "Alexander Popow" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2017
ErhaltungPROOF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1984Alle Russische MünzenRussische Kupfernickel MünzenRussische Münzen RubelNumismatische Auktionen