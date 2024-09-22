RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1984 "Alexander Popow" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1984
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):10 USD
Auktionspreise (15)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1984 "Alexander Popow". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 213, welches bei Russiancoin für 1.500 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
20 $
Preis in Auktionswährung 18 EUR
Beliebte Abschnitte