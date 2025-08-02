RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1989 "Mihai Eminescu" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1989
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1989 "Mihai Eminescu". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2466, welches bei Numisbalt für 52 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. März 2023.
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
23 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
27 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note CCG
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum2. April 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Februar 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
