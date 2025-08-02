flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1989 "Mihai Eminescu" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1989 "Mihai Eminescu" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1989 "Mihai Eminescu" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1989
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1989 "Mihai Eminescu" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (33)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1989 "Mihai Eminescu". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2466, welches bei Numisbalt für 52 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. März 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion COINSTORE - 14. September 2025
VerkäuferCOINSTORE
Datum14. September 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion Zöttl - 2. August 2025
VerkäuferZöttl
Datum2. August 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
23 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion Russiancoin - 26. Dezember 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
27 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion Numisbalt - 6. Oktober 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion Artemide Aste - 1. September 2024
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note CCG
Preis
******
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion Numisbalt - 10. März 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum10. März 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion Russiancoin - 11. Januar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Januar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion Numisbalt - 10. Dezember 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion Numisbalt - 2. April 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. April 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion BAC - 18. Januar 2023
VerkäuferBAC
Datum18. Januar 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion Katz - 30. Oktober 2022
VerkäuferKatz
Datum30. Oktober 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion BAC - 7. September 2022
VerkäuferBAC
Datum7. September 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion Numisbalt - 9. April 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion Numisbalt - 9. April 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion BAC - 6. April 2022
VerkäuferBAC
Datum6. April 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion Numisbalt - 13. Februar 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Februar 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion BAC - 27. Oktober 2021
VerkäuferBAC
Datum27. Oktober 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Mihai Eminescu" auf der Auktion Stare Monety - 3. September 2021
VerkäuferStare Monety
Datum3. September 2021
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen
