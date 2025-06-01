flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1977
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Durchschnittspreis (PROOF):85 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (30)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1927, welches bei Dom Aukcyjny Numimarket.pl für 650 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. April 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO NGC
Preis
63 $
Preis in Auktionswährung 54 EUR
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
91 $
Preis in Auktionswährung 80 EUR
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF67 CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Russiancoin - 12. Oktober 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum12. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Katz - 29. Juni 2023
VerkäuferKatz
Datum29. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numimarket - 18. April 2023
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numimarket - 18. April 2023
VerkäuferNumimarket
Datum18. April 2023
ErhaltungPF64 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Coins NB - 11. März 2023
VerkäuferCoins NB
Datum11. März 2023
ErhaltungPF66 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 8. Januar 2023
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum8. Januar 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Russiancoin - 22. Dezember 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Karamitsos - 20. März 2022
VerkäuferKaramitsos
Datum20. März 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Russiancoin - 24. Februar 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. Februar 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 20. Februar 2022
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum20. Februar 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Coins.ee - 1. November 2021
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Coins.ee - 1. November 2021
VerkäuferCoins.ee
Datum1. November 2021
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Coins.ee - 12. Juli 2021
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Coins.ee - 12. Juli 2021
VerkäuferCoins.ee
Datum12. Juli 2021
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Russiancoin - 1. Juli 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum1. Juli 2021
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Russiancoin - 29. Oktober 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Russiancoin - 11. Juni 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Juni 2020
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Russiancoin - 6. Februar 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum6. Februar 2020
ErhaltungUNC
Preis
