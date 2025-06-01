RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1977
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Durchschnittspreis (PROOF):85 USD
Auktionspreise (30)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1927, welches bei Dom Aukcyjny Numimarket.pl für 650 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. April 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO NGC
Preis
63 $
Preis in Auktionswährung 54 EUR
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF67 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumimarket
Datum18. April 2023
ErhaltungPF64 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum8. Januar 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKaramitsos
Datum20. März 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoins.ee
Datum12. Juli 2021
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte