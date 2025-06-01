Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1977 "60 Jahre Oktoberrevolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1927, welches bei Dom Aukcyjny Numimarket.pl für 650 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. April 2023.

