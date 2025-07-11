flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1985 "Jugendfestival" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1985 "Jugendfestival" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1985 "Jugendfestival" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1985
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1985 "Jugendfestival" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (14)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1985 "Jugendfestival". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3186, welches bei Numisbalt für 28 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1985 "Jugendfestival" auf der Auktion Numismatica Italia - 11. Juli 2025
VerkäuferNumismatica Italia
Datum11. Juli 2025
ErhaltungPROOF
Preis
4 $
Preis in Auktionswährung 3 EUR
Rußland Rubel 1985 "Jugendfestival" auf der Auktion Karamitsos - 22. September 2024
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
22 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Rußland Rubel 1985 "Jugendfestival" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1985 "Jugendfestival" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1985 "Jugendfestival" auf der Auktion Coinhouse - 13. Mai 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum13. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Jugendfestival" auf der Auktion Katz - 28. Juli 2022
VerkäuferKatz
Datum28. Juli 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Jugendfestival" auf der Auktion Karamitsos - 20. März 2022
VerkäuferKaramitsos
Datum20. März 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1985 "Jugendfestival" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1985 "Jugendfestival" auf der Auktion Numisbalt - 9. Mai 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Jugendfestival" auf der Auktion Katz - 12. Juli 2020
VerkäuferKatz
Datum12. Juli 2020
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Jugendfestival" auf der Auktion Katz - 17. Februar 2019
VerkäuferKatz
Datum17. Februar 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Jugendfestival" auf der Auktion Katz - 23. September 2018
VerkäuferKatz
Datum23. September 2018
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Jugendfestival" auf der Auktion Russiancoin - 7. Dezember 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum7. Dezember 2017
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Jugendfestival" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2017
ErhaltungPROOF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1985Alle Russische MünzenRussische Kupfernickel MünzenRussische Münzen RubelNumismatische Auktionen