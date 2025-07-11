Rubel 1985 "Jugendfestival" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1985 "Jugendfestival". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3186, welches bei Numisbalt für 28 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.

