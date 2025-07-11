RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1985 "Jugendfestival" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1985
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Auktionspreise (14)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1985 "Jugendfestival". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3186, welches bei Numisbalt für 28 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
22 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Beliebte Abschnitte