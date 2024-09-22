flag
Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1991
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (67)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Pjotr Lebedew". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2924, welches bei Katz Auction für 47 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
17 $
Preis in Auktionswährung 16 EUR
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
51 $
Preis in Auktionswährung 47 EUR
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Karamitsos - 22. September 2024
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Russiancoin - 22. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Russiancoin - 4. April 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum4. April 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Russiancoin - 7. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum7. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Russiancoin - 30. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum30. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Russiancoin - 16. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum16. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Russiancoin - 2. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum2. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Russiancoin - 2. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum2. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Russiancoin - 2. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum2. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Russiancoin - 26. Januar 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Januar 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" auf der Auktion Russiancoin - 13. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum13. Oktober 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Beliebte Abschnitte
