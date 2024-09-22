RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1991
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Pjotr Lebedew". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2924, welches bei Katz Auction für 47 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2024.
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
17 $
Preis in Auktionswährung 16 EUR
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
51 $
Preis in Auktionswährung 47 EUR
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
