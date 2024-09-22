Rubel 1991 "Pjotr Lebedew" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Pjotr Lebedew". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2924, welches bei Katz Auction für 47 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2024.

