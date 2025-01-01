RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1991 "Sergei Prokofjew". Fehler im Datum - 1952 (Rußland, Sowjetunion)
Vielfalt: Fehler im Datum - 1952
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1991
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionspreise (0)Variante (2)
Auktionspreise
Entschuldigung, es gibt keine Verkaufsdaten für diese Münze
Beliebte Abschnitte