Rubel 1991 "Sergei Prokofjew". Fehler im Datum - 1952 (Rußland, Sowjetunion)

Vielfalt: Fehler im Datum - 1952

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1991
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionspreise (0)Variante (2)

Auktionspreise

Entschuldigung, es gibt keine Verkaufsdaten für diese Münze

