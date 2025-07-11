Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 362, welches bei COINSTORE für 80 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2024.

Erhaltung PROOF (21) UNC (3) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS68 (2) PF69 (2) PF67 (1) PF66 (6) ULTRA CAMEO (7) Service PCGS (9) NGC (4)

Verkäufer Alle Unternehmen

Coins NB (2)

COINSTORE (1)

Heritage (2)

Karamitsos (2)

Katz (11)

Numisbalt (1)

Numismatica Italia (2)

Russiancoin (4)

Stack's (1)