RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1985
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 362, welches bei COINSTORE für 80 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
34 $
Preis in Auktionswährung 31 EUR
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferNumismatica Italia
Datum16. Februar 2024
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
VerkäuferKaramitsos
Datum20. März 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
VerkäuferHeritage
Datum13. Februar 2022
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum7. November 2021
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
