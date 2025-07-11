flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1985
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (26)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 362, welches bei COINSTORE für 80 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numismatica Italia - 11. Juli 2025
VerkäuferNumismatica Italia
Datum11. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
4 $
Preis in Auktionswährung 3 EUR
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
34 $
Preis in Auktionswährung 31 EUR
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numismatica Italia - 16. Februar 2024
VerkäuferNumismatica Italia
Datum16. Februar 2024
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Coins NB - 11. März 2023
VerkäuferCoins NB
Datum11. März 2023
ErhaltungPF67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Coins NB - 15. Oktober 2022
VerkäuferCoins NB
Datum15. Oktober 2022
ErhaltungPF69 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Karamitsos - 20. März 2022
VerkäuferKaramitsos
Datum20. März 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Heritage - 13. Februar 2022
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Heritage - 13. Februar 2022
VerkäuferHeritage
Datum13. Februar 2022
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Heritage - 13. Februar 2022
VerkäuferHeritage
Datum13. Februar 2022
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 7. November 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum7. November 2021
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Katz - 4. Oktober 2020
VerkäuferKatz
Datum4. Oktober 2020
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Katz - 12. Juli 2020
VerkäuferKatz
Datum12. Juli 2020
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Stack's - 26. Juni 2020
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Stack's - 26. Juni 2020
VerkäuferStack's
Datum26. Juni 2020
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Katz - 29. Dezember 2019
VerkäuferKatz
Datum29. Dezember 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Katz - 4. Juli 2019
VerkäuferKatz
Datum4. Juli 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Katz - 28. April 2019
VerkäuferKatz
Datum28. April 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Katz - 24. März 2019
VerkäuferKatz
Datum24. März 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "40 Jahre des Sieges" auf der Auktion Katz - 17. Februar 2019
VerkäuferKatz
Datum17. Februar 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1985Alle Russische MünzenRussische Kupfernickel MünzenRussische Münzen RubelNumismatische Auktionen