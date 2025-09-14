Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 946, welches bei Katz Auction für 118 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2022.

