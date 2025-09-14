flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1980
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):70 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (29)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 946, welches bei Katz Auction für 118 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Frühwald - 14. September 2025
VerkäuferFrühwald
Datum14. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
4 $
Preis in Auktionswährung 3 EUR
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Russiancoin - 26. Juni 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Rio de la Plata - 13. Juni 2025
VerkäuferRio de la Plata
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
18 $
Preis in Auktionswährung 18 USD
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Numisbalt - 6. Oktober 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungMS68 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Rio de la Plata - 15. März 2024
VerkäuferRio de la Plata
Datum15. März 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Numisbalt - 10. März 2024
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Numisbalt - 10. März 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum10. März 2024
ErhaltungMS68 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Russiancoin - 25. Januar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Januar 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Numisbalt - 10. Dezember 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Numisbalt - 2. April 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. April 2023
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Coins.ee - 11. Dezember 2022
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Coins.ee - 11. Dezember 2022
VerkäuferCoins.ee
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Katz - 18. September 2022
VerkäuferKatz
Datum18. September 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Numisbalt - 9. April 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Numisbalt - 13. Februar 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Februar 2022
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Numisbalt - 7. November 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum7. November 2021
ErhaltungMS68 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Numisbalt - 19. September 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum19. September 2021
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungMS69 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Numisbalt - 9. Mai 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Numisbalt - 4. Februar 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum4. Februar 2021
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" auf der Auktion Numisbalt - 24. Oktober 2020
VerkäuferNumisbalt
Datum24. Oktober 2020
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1980Alle Russische MünzenRussische Kupfernickel MünzenRussische Münzen RubelNumismatische Auktionen