Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1980
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):70 USD
Auktionspreise (29)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1980 "Olympiade 80. Juri Dolgoruki". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 946, welches bei Katz Auction für 118 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2022.
