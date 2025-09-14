Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1023, welches bei Coins.ee für 93 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Dezember 2022.

