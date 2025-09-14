flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1980
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (16)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1023, welches bei Coins.ee für 93 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Dezember 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" auf der Auktion Frühwald - 14. September 2025
VerkäuferFrühwald
Datum14. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
4 $
Preis in Auktionswährung 3 EUR
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS67 NGC
Preis
49 $
Preis in Auktionswährung 46 EUR
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" auf der Auktion Russiancoin - 11. Januar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Januar 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" auf der Auktion Coins.ee - 11. Dezember 2022
VerkäuferCoins.ee
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" auf der Auktion Numisbalt - 19. September 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum19. September 2021
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungMS69 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" auf der Auktion Numisbalt - 9. Mai 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" auf der Auktion Numisbalt - 4. Februar 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum4. Februar 2021
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juli 2020
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juli 2020
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" auf der Auktion Russiancoin - 22. August 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2019
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" auf der Auktion Russiancoin - 11. Juli 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Juli 2019
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" auf der Auktion Russiancoin - 25. April 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum25. April 2019
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" auf der Auktion Katz - 25. Februar 2018
VerkäuferKatz
Datum25. Februar 2018
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" auf der Auktion Russiancoin - 15. Juni 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum15. Juni 2017
ErhaltungUNC
Preis
