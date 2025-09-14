RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1980
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):100 USD
Auktionspreise (16)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1980 "Olympiade 80. Olympische Fackel". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1023, welches bei Coins.ee für 93 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Dezember 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoins.ee
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum19. September 2021
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
