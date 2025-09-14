flag
Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1979
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3 USD
Durchschnittspreis (PROOF):65 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (26)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3170, welches bei Numisbalt für 60 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion Frühwald - 14. September 2025
VerkäuferFrühwald
Datum14. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
4 $
Preis in Auktionswährung 3 EUR
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion Russiancoin - 26. Juni 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion Russiancoin - 26. Dezember 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
2 $
Preis in Auktionswährung 150 RUB
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion Rio de la Plata - 15. März 2024
VerkäuferRio de la Plata
Datum15. März 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion BAC - 18. Januar 2023
VerkäuferBAC
Datum18. Januar 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion Coins.ee - 11. Dezember 2022
VerkäuferCoins.ee
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungPF68 CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion Numisbalt - 11. Dezember 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungPF68 CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion BAC - 9. November 2022
VerkäuferBAC
Datum9. November 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion Numisbalt - 24. September 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum24. September 2022
ErhaltungPF68 NGC
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion BAC - 7. September 2022
VerkäuferBAC
Datum7. September 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion Numisbalt - 9. April 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungMS69 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion Katz - 1. August 2021
VerkäuferKatz
Datum1. August 2021
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion Numisbalt - 3. Juli 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum3. Juli 2021
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion Numisbalt - 9. Mai 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion Numisbalt - 9. Mai 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion Numisbalt - 4. Februar 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum4. Februar 2021
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion Numisbalt - 4. Februar 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum4. Februar 2021
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" auf der Auktion Numisbalt - 24. Oktober 2020
VerkäuferNumisbalt
Datum24. Oktober 2020
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
