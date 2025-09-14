RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1979
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3 USD
Durchschnittspreis (PROOF):65 USD
Auktionspreise (26)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3170, welches bei Numisbalt für 60 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
2 $
Preis in Auktionswährung 150 RUB
VerkäuferCoins.ee
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungPF68 CAMEO NGC
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungPF68 CAMEO NGC
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum24. September 2022
ErhaltungPF68 NGC
Preis
******
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungMS69 PCGS
Preis
******
12
