Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1979 "Olympiade 80. Universität". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3170, welches bei Numisbalt für 60 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.

