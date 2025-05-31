flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1991
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (86)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Konstantin Iwanow". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3211, welches bei Numisbalt für 44 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.

Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion COINSTORE - 14. September 2025
VerkäuferCOINSTORE
Datum14. September 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
42 $
Preis in Auktionswährung 36 EUR
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Numisbalt - 8. Juni 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum8. Juni 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Zöttl - 31. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Numisbalt - 17. November 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum17. November 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Numisbalt - 6. Oktober 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Karamitsos - 22. September 2024
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Russiancoin - 22. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juni 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juni 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum7. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Russiancoin - 4. April 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum4. April 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Numisbalt - 10. März 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum10. März 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Russiancoin - 28. September 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum28. September 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Numisbalt - 2. Juli 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. Juli 2023
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" auf der Auktion Russiancoin - 25. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
