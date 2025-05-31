RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1991 "Konstantin Iwanow" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1991
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionspreise (86)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Konstantin Iwanow". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3211, welches bei Numisbalt für 44 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
42 $
Preis in Auktionswährung 36 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum17. November 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juni 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum2. Juli 2023
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
