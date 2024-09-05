RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1991 "Nezami" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1991
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Auktionspreise (104)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Nezami". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3210, welches bei Numisbalt für 42 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
33 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
27 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
