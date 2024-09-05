Rubel 1991 "Nezami" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Nezami". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3210, welches bei Numisbalt für 42 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.

Erhaltung PROOF (104) Erhaltung (slab) PF69 (6) PF68 (1) ULTRA CAMEO (7) Service PCGS (6) NGC (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

BAC (3)

COINSTORE (1)

Katz (3)

Numisbalt (3)

Russiancoin (93)

Stare Monety (1)