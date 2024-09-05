flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1991 "Nezami" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1991 "Nezami" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1991 "Nezami" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1991
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Auktionspreise (104)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Nezami". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3210, welches bei Numisbalt für 42 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
33 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
27 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Russiancoin - 5. September 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum5. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Russiancoin - 22. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Russiancoin - 4. April 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum4. April 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Russiancoin - 21. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum21. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Russiancoin - 7. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum7. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Russiancoin - 28. September 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum28. September 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Russiancoin - 25. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Russiancoin - 25. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Russiancoin - 13. April 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum13. April 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Russiancoin - 30. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum30. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Nezami" auf der Auktion Russiancoin - 16. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum16. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
