RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1978
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:55 USD
Durchschnittspreis (PROOF):60 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (25)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 785, welches bei Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG für 1.600 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Frühwald - 14. September 2025
VerkäuferFrühwald
Datum14. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
4 $
Preis in Auktionswährung 3 EUR
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Numismatica Italia - 11. Juli 2025
VerkäuferNumismatica Italia
Datum11. Juli 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
4 $
Preis in Auktionswährung 3 EUR
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Coins.ee - 4. Mai 2025
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Coins.ee - 4. Mai 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum4. Mai 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Coins.ee - 4. Mai 2025
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Coins.ee - 4. Mai 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum4. Mai 2025
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Russiancoin - 26. Dezember 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Coins.ee - 17. Dezember 2024
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Coins.ee - 17. Dezember 2024
VerkäuferCoins.ee
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Karamitsos - 22. September 2024
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Rio de la Plata - 15. März 2024
VerkäuferRio de la Plata
Datum15. März 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion AB Philea & Myntkompaniet - 11. November 2023
VerkäuferAB Philea & Myntkompaniet
Datum11. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Coins.ee - 11. Dezember 2022
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Coins.ee - 11. Dezember 2022
VerkäuferCoins.ee
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungMS69 NGC
Preis
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Katz - 30. Oktober 2022
VerkäuferKatz
Datum30. Oktober 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Karamitsos - 20. März 2022
VerkäuferKaramitsos
Datum20. März 2022
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Numisbalt - 9. Mai 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Numisbalt - 4. Februar 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum4. Februar 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juli 2020
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juli 2020
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Rußland Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" auf der Auktion Katz - 28. Oktober 2018
VerkäuferKatz
Datum28. Oktober 2018
ErhaltungKeine Note
Preis
Beliebte Abschnitte
