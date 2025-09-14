Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 785, welches bei Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG für 1.600 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2011.

Erhaltung PROOF (1) UNC (19) Keine Note (5) Erhaltung (slab) MS69 (1) MS68 (3) MS67 (4) MS66 (2) MS64 (3) Service PCGS (8) NGC (5)

