Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1978
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:55 USD
Durchschnittspreis (PROOF):60 USD
Auktionspreise (25)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1978 "Olympiade 80. Kreml". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 785, welches bei Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG für 1.600 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2011.
VerkäuferNumismatica Italia
Datum11. Juli 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
4 $
Preis in Auktionswährung 3 EUR
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
