Rubel 1984 "Dmitri Mendelejew" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1984
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):10 USD
Auktionspreise (12)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1984 "Dmitri Mendelejew". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 212, welches bei Russiancoin für 1.700 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2017.
VerkäuferNumismatica Italia
Datum11. Juli 2025
ErhaltungPF69 NGC
Preis
4 $
Preis in Auktionswährung 3 EUR
