RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1984 "Dmitri Mendelejew" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1984 "Dmitri Mendelejew" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1984 "Dmitri Mendelejew" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1984
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):10 USD
Auktionspreise (12)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1984 "Dmitri Mendelejew". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 212, welches bei Russiancoin für 1.700 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1984 "Dmitri Mendelejew" auf der Auktion Numismatica Italia - 11. Juli 2025
VerkäuferNumismatica Italia
Datum11. Juli 2025
ErhaltungPF69 NGC
Preis
4 $
Preis in Auktionswährung 3 EUR
Rußland Rubel 1984 "Dmitri Mendelejew" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1984 "Dmitri Mendelejew" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1984 "Dmitri Mendelejew" auf der Auktion Russiancoin - 25. Januar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Januar 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1984 "Dmitri Mendelejew" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1984 "Dmitri Mendelejew" auf der Auktion Coins.ee - 5. November 2023
VerkäuferCoins.ee
Datum5. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
11 $
Preis in Auktionswährung 10 EUR
Rußland Rubel 1984 "Dmitri Mendelejew" auf der Auktion Russiancoin - 4. August 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum4. August 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1984 "Dmitri Mendelejew" auf der Auktion Karamitsos - 20. März 2022
VerkäuferKaramitsos
Datum20. März 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1984 "Dmitri Mendelejew" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1984 "Dmitri Mendelejew" auf der Auktion Katz - 24. März 2019
VerkäuferKatz
Datum24. März 2019
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1984 "Dmitri Mendelejew" auf der Auktion Katz - 17. Februar 2019
VerkäuferKatz
Datum17. Februar 2019
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1984 "Dmitri Mendelejew" auf der Auktion Russiancoin - 7. Dezember 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum7. Dezember 2017
ErhaltungPROOF
Preis
Beliebte Abschnitte
