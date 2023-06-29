Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Weitsprung" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Weitsprung". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2934, welches bei Katz Auction für 49 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2024.

Erhaltung PROOF (7) UNC (1) Erhaltung (slab) PF69 (5) ULTRA CAMEO (5) Service NGC (3) PCGS (1)