Rubel 1990 "Janis Rainis" (Rußland, Sowjetunion)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1990 "Janis Rainis". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1862, welches bei Numisbalt für 44 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Dezember 2024.

