RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1990 "Janis Rainis" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1990 "Janis Rainis" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1990 "Janis Rainis" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1990
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1990 "Janis Rainis" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (108)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1990 "Janis Rainis". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1862, welches bei Numisbalt für 44 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Russiancoin - 18. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum18. September 2025
ErhaltungPROOF
Preis
6 $
Preis in Auktionswährung 500 RUB
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Russiancoin - 21. August 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Zöttl - 31. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
46 $
Preis in Auktionswährung 44 EUR
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Rare Coins - 27. Oktober 2024
VerkäuferRare Coins
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Karamitsos - 22. September 2024
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Russiancoin - 5. September 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum5. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Russiancoin - 22. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Russiancoin - 4. April 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum4. April 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Russiancoin - 21. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum21. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Russiancoin - 7. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum7. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Russiancoin - 7. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum7. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Russiancoin - 25. Januar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Januar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Russiancoin - 26. Oktober 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Oktober 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Russiancoin - 20. Juli 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum20. Juli 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Janis Rainis" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2023
ErhaltungPROOF
Preis
