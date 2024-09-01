flag
Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1975
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):90 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (41)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1975 "30 Jahre des Sieges" mit Markierung ЛМД. Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 44, welches bei Russiancoin für 13.000 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. September 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO NGC
Preis
94 $
Preis in Auktionswährung 80 EUR
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Coins.ee - 4. Mai 2025
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Coins.ee - 4. Mai 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum4. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
55 $
Preis in Auktionswährung 48 EUR
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 9. Februar 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 6. Oktober 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 1. September 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum1. September 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 7. Juli 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum7. Juli 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum7. April 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 10. März 2024
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 10. März 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum10. März 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 10. Dezember 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 1. Oktober 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum1. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Katz - 29. Juni 2023
VerkäuferKatz
Datum29. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 2. April 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. April 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 2. April 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. April 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Coins NB - 11. März 2023
VerkäuferCoins NB
Datum11. März 2023
ErhaltungPF67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Coins NB - 15. Oktober 2022
VerkäuferCoins NB
Datum15. Oktober 2022
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 12. Juni 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum12. Juni 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 9. April 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 13. Februar 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Februar 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
