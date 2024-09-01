Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1975 "30 Jahre des Sieges" mit Markierung ЛМД. Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 44, welches bei Russiancoin für 13.000 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. September 2017.

Erhaltung PROOF (12) UNC (27) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS66 (14) MS65 (1) MS64 (3) MS63 (1) PF69 (1) PF68 (1) PF67 (1) PF66 (2) PF65 (1) PF64 (1) PF30 (1) CAMEO (1) ULTRA CAMEO (3) Service PCGS (19) NGC (5) RNGA (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (1)

Coins NB (2)

Coins.ee (2)

COINSTORE (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (1)

Karamitsos (1)

Katz (10)

Numisbalt (17)

Rare Coins (1)

Russiancoin (4)