Rubel 1975 ЛМД "30 Jahre des Sieges" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1975
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1975 "30 Jahre des Sieges" mit Markierung ЛМД. Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 44, welches bei Russiancoin für 13.000 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. September 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO NGC
Preis
94 $
Preis in Auktionswährung 80 EUR
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum1. September 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
12
