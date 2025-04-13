RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1982
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
12
