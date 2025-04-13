Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1601, welches bei Coins.ee für 105 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2025.

