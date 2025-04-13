flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1982
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40 USD
Durchschnittspreis (PROOF):40 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (32)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1601, welches bei Coins.ee für 105 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
98 $
Preis in Auktionswährung 85 EUR
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Coins.ee - 4. Mai 2025
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Coins.ee - 4. Mai 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum4. Mai 2025
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
119 $
Preis in Auktionswährung 105 EUR
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Coins.ee - 4. Mai 2025
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Coins.ee - 4. Mai 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum4. Mai 2025
ErhaltungPF69 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Karamitsos - 13. April 2025
VerkäuferKaramitsos
Datum13. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungPF60
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Karamitsos - 22. September 2024
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Russiancoin - 18. April 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum18. April 2024
ErhaltungKeine Note RNGA
Preis
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Russiancoin - 14. September 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum14. September 2023
ErhaltungPF68 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Russiancoin - 8. Juni 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Juni 2023
ErhaltungPF66 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Coinhouse - 13. Mai 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum13. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2023
ErhaltungPF68 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Coins NB - 11. März 2023
VerkäuferCoins NB
Datum11. März 2023
ErhaltungPF65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Russiancoin - 24. November 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. November 2022
ErhaltungPF68 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Russiancoin - 26. Mai 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Mai 2022
ErhaltungPF68 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Karamitsos - 20. März 2022
VerkäuferKaramitsos
Datum20. März 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Coins.ee - 14. Februar 2022
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Coins.ee - 14. Februar 2022
VerkäuferCoins.ee
Datum14. Februar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Russiancoin - 13. Januar 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum13. Januar 2022
ErhaltungPF66 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Russiancoin - 23. Dezember 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum23. Dezember 2021
ErhaltungPF66 RNGA
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1982 "60 Jahre UdSSR" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1982Alle Russische MünzenRussische Kupfernickel MünzenRussische Münzen RubelNumismatische Auktionen