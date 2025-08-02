Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 947, welches bei Katz Auction für 153 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2022.

