Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1987
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (128)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 947, welches bei Katz Auction für 153 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Zöttl - 2. August 2025
VerkäuferZöttl
Datum2. August 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Zöttl - 31. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
25 $
Preis in Auktionswährung 22 EUR
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Numisbalt - 17. November 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum17. November 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Russiancoin - 5. September 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum5. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Artemide Aste - 1. September 2024
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note CCG
Preis
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum7. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Russiancoin - 4. April 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum4. April 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Russiancoin - 21. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum21. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Numisbalt - 10. März 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum10. März 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Russiancoin - 7. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum7. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Russiancoin - 7. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum7. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1987 "Konstantin Ziolkowski" auf der Auktion Russiancoin - 9. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum9. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
