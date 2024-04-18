RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1983 "Karl Marx" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1983
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:740 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionspreise (24)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1983 "Karl Marx". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1857, welches bei Numisbalt für 700 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Dezember 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
VerkäuferRussiancoin
Datum29. September 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Februar 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum19. September 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
12
