Rubel 1983 "Karl Marx" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1983 "Karl Marx" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1983 "Karl Marx" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1983
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:740 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1983 "Karl Marx" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (24)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1983 "Karl Marx". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1857, welches bei Numisbalt für 700 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Dezember 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Russiancoin - 18. April 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum18. April 2024
ErhaltungKeine Note RNGA
Preis
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Russiancoin - 11. Januar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Januar 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Russiancoin - 8. Juni 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Juni 2023
ErhaltungPF67 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Katz - 14. Mai 2023
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Katz - 14. Mai 2023
VerkäuferKatz
Datum14. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
8 $
Preis in Auktionswährung 7 EUR
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Coinhouse - 13. Mai 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum13. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
13 $
Preis in Auktionswährung 12 EUR
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Antivm Numismatica - 28. Dezember 2022
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum28. Dezember 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Numisbalt - 11. Dezember 2022
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Numisbalt - 11. Dezember 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
******
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Russiancoin - 29. September 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum29. September 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
******
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Russiancoin - 4. August 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum4. August 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
******
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Russiancoin - 12. Mai 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum12. Mai 2022
ErhaltungPF66 RNGA
Preis
******
******
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Numisbalt - 13. Februar 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Februar 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
******
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Russiancoin - 13. Januar 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum13. Januar 2022
ErhaltungPF67 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Russiancoin - 23. Dezember 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum23. Dezember 2021
ErhaltungPF66 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Numisbalt - 19. September 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum19. September 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
******
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
******
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Numisbalt - 9. Mai 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
******
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Katz - 20. Dezember 2020
VerkäuferKatz
Datum20. Dezember 2020
ErhaltungPROOF
Preis
******
******
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Katz - 4. Oktober 2020
VerkäuferKatz
Datum4. Oktober 2020
ErhaltungPROOF
Preis
******
******
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Katz - 12. Juli 2020
VerkäuferKatz
Datum12. Juli 2020
ErhaltungPROOF
Preis
******
******
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Katz - 24. März 2019
VerkäuferKatz
Datum24. März 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
******
Rußland Rubel 1983 "Karl Marx" auf der Auktion Katz - 17. Februar 2019
VerkäuferKatz
Datum17. Februar 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
******
