Rubel 1988 "Lew Tolstoi" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1988 "Lew Tolstoi". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 532, welches bei The Coinhouse Auctions für 70 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. September 2017.

