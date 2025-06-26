Rubel 1988 "Lew Tolstoi" (Rußland, Sowjetunion)

flag
Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1988
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionspreise (37)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1988 "Lew Tolstoi". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 532, welches bei The Coinhouse Auctions für 70 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. September 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion Russiancoin - 26. Juni 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion Zöttl - 31. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion Zöttl - 31. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
37 $
Preis in Auktionswährung 34 EUR
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion Russiancoin - 6. Februar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum6. Februar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion Russiancoin - 31. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
28 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion Karamitsos - 22. September 2024
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion Artemide Aste - 1. September 2024
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note CCG
Preis
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion Russiancoin - 12. Oktober 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum12. Oktober 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion BAC - 18. Januar 2023
VerkäuferBAC
Datum18. Januar 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion BAC - 7. September 2022
VerkäuferBAC
Datum7. September 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion Russiancoin - 18. August 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum18. August 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion Russiancoin - 7. Juli 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum7. Juli 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion Numisbalt - 12. Juni 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum12. Juni 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion BAC - 6. April 2022
VerkäuferBAC
Datum6. April 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion Karamitsos - 20. März 2022
VerkäuferKaramitsos
Datum20. März 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1988 "Lew Tolstoi" auf der Auktion BAC - 27. Oktober 2021
VerkäuferBAC
Datum27. Oktober 2021
ErhaltungPROOF
Preis
