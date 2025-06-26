RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1988 "Lew Tolstoi" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1988
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionspreise (37)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1988 "Lew Tolstoi". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 532, welches bei The Coinhouse Auctions für 70 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. September 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
37 $
Preis in Auktionswährung 34 EUR
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
28 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note CCG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte