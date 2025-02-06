flag
Rubel 1983 "Valentina Tereschkowa" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1983 "Valentina Tereschkowa" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1983 "Valentina Tereschkowa" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1983
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1983 "Valentina Tereschkowa". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 649, welches bei Russiancoin für 3.500 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1983 "Valentina Tereschkowa" auf der Auktion Russiancoin - 6. Februar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum6. Februar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1983 "Valentina Tereschkowa" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland Rubel 1983 "Valentina Tereschkowa" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 28 EUR
Rußland Rubel 1983 "Valentina Tereschkowa" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland Rubel 1983 "Valentina Tereschkowa" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 28 EUR
