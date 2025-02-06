RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1983 "Valentina Tereschkowa" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1983
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1983 "Valentina Tereschkowa". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 649, welches bei Russiancoin für 3.500 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2022.
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 28 EUR
