RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Speerwerfen" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1991
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionspreise (11)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Speerwerfen". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2931, welches bei Katz Auction für 45 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
32 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum19. September 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum3. Juli 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte