RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1981 "Freundschaft für immer" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1981 "Freundschaft für immer" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1981 "Freundschaft für immer" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1981
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):8 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1981 "Freundschaft für immer" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (9)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1981 "Freundschaft für immer". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2327, welches bei Katz Auction für 29 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Juni 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1981 "Freundschaft für immer" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1981 "Freundschaft für immer" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1981 "Freundschaft für immer" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1981 "Freundschaft für immer" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
33 $
Preis in Auktionswährung 28 EUR
Rußland Rubel 1981 "Freundschaft für immer" auf der Auktion Russiancoin - 7. Dezember 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum7. Dezember 2017
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1981 "Freundschaft für immer" auf der Auktion Russiancoin - 15. Juni 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum15. Juni 2017
ErhaltungPROOF
Preis
8 $
Preis in Auktionswährung 480 RUB
Rußland Rubel 1981 "Freundschaft für immer" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2017
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1981 "Freundschaft für immer" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1981 "Freundschaft für immer" auf der Auktion HERVERA - 17. Dezember 2015
VerkäuferHERVERA
Datum17. Dezember 2015
ErhaltungPROOF
Preis
