RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1981 "Freundschaft für immer" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1981
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):8 USD
Auktionspreise (9)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1981 "Freundschaft für immer". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2327, welches bei Katz Auction für 29 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Juni 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
33 $
Preis in Auktionswährung 28 EUR
Beliebte Abschnitte