Rubel 1981 "Freundschaft für immer" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1981 "Freundschaft für immer". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2327, welches bei Katz Auction für 29 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Juni 2021.

