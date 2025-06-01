Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Sergei Prokofjew". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2333, welches bei Numisbalt für 50 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Februar 2021.

