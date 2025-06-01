flag
Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1991
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6 USD
Durchschnittspreis (PROOF):10 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (49)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Sergei Prokofjew". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2333, welches bei Numisbalt für 50 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Februar 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Karamitsos - 22. September 2024
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
19 $
Preis in Auktionswährung 17 EUR
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Russiancoin - 7. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum7. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 24. September 2023
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum24. September 2023
ErhaltungUNC
Preis
6 $
Preis in Auktionswährung 6 EUR
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Russiancoin - 30. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum30. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Russiancoin - 16. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum16. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Russiancoin - 2. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum2. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Russiancoin - 24. November 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. November 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Russiancoin - 24. November 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. November 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Russiancoin - 13. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum13. Oktober 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Russiancoin - 4. August 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum4. August 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Russiancoin - 14. April 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum14. April 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Karamitsos - 20. März 2022
VerkäuferKaramitsos
Datum20. März 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Russiancoin - 14. Oktober 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum14. Oktober 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Russiancoin - 30. September 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum30. September 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" auf der Auktion Russiancoin - 2. September 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum2. September 2021
ErhaltungPROOF
Preis
