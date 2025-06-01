RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1991 "Sergei Prokofjew" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1991
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6 USD
Durchschnittspreis (PROOF):10 USD
Auktionspreise (49)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Sergei Prokofjew". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2333, welches bei Numisbalt für 50 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Februar 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
19 $
Preis in Auktionswährung 17 EUR
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum24. September 2023
ErhaltungUNC
Preis
6 $
Preis in Auktionswährung 6 EUR
123
Beliebte Abschnitte