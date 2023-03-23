Rubel 1981 "Juri Gagarin" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1981 "Juri Gagarin". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1078, welches bei Coins NB für 110 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Juni 2025.

