flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1981 "Juri Gagarin" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1981 "Juri Gagarin" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1981 "Juri Gagarin" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1981
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:65 USD
Durchschnittspreis (PROOF):40 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1981 "Juri Gagarin" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (15)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1981 "Juri Gagarin". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1078, welches bei Coins NB für 110 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Juni 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1981 "Juri Gagarin" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
49 $
Preis in Auktionswährung 42 EUR
Rußland Rubel 1981 "Juri Gagarin" auf der Auktion Coins NB - 14. Juni 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Juni 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
127 $
Preis in Auktionswährung 110 EUR
Rußland Rubel 1981 "Juri Gagarin" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1981 "Juri Gagarin" auf der Auktion Coins.ee - 17. Dezember 2024
Rußland Rubel 1981 "Juri Gagarin" auf der Auktion Coins.ee - 17. Dezember 2024
VerkäuferCoins.ee
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1981 "Juri Gagarin" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1981 "Juri Gagarin" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1981 "Juri Gagarin" auf der Auktion Katz - 23. März 2023
VerkäuferKatz
Datum23. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1981 "Juri Gagarin" auf der Auktion Antivm Numismatica - 28. Dezember 2022
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum28. Dezember 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1981 "Juri Gagarin" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1981 "Juri Gagarin" auf der Auktion Numisbalt - 9. Mai 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungPF69 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1981 "Juri Gagarin" auf der Auktion Numisbalt - 14. März 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum14. März 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1981 "Juri Gagarin" auf der Auktion Katz - 26. September 2019
VerkäuferKatz
Datum26. September 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1981 "Juri Gagarin" auf der Auktion Katz - 17. Februar 2019
VerkäuferKatz
Datum17. Februar 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1981 "Juri Gagarin" auf der Auktion Russiancoin - 7. Dezember 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum7. Dezember 2017
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1981 "Juri Gagarin" auf der Auktion Katz - 23. April 2017
VerkäuferKatz
Datum23. April 2017
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1981Alle Russische MünzenRussische Kupfernickel MünzenRussische Münzen RubelNumismatische Auktionen