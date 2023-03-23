RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1981 "Juri Gagarin" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1981
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1981 "Juri Gagarin". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1078, welches bei Coins NB für 110 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Juni 2025.
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
49 $
Preis in Auktionswährung 42 EUR
VerkäuferCoins NB
Datum14. Juni 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
127 $
Preis in Auktionswährung 110 EUR
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferCoins.ee
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
