Rubel 1985 "Friedrich Engels" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1985 "Friedrich Engels" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1985 "Friedrich Engels" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1985
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1985 "Friedrich Engels". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4295, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 1.600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juli 2014.

Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Russiancoin - 2. Mai 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum2. Mai 2024
ErhaltungKeine Note RNGA
Preis
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Russiancoin - 18. April 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum18. April 2024
ErhaltungKeine Note RNGA
Preis
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Russiancoin - 21. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum21. März 2024
ErhaltungPF66 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Coins.ee - 5. November 2023
VerkäuferCoins.ee
Datum5. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
11 $
Preis in Auktionswährung 10 EUR
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Russiancoin - 14. September 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum14. September 2023
ErhaltungPF66 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Russiancoin - 8. Juni 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Juni 2023
ErhaltungPF68 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Coinhouse - 13. Mai 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum13. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
14 $
Preis in Auktionswährung 13 EUR
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2023
ErhaltungPF66 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Russiancoin - 24. November 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. November 2022
ErhaltungPF66 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Russiancoin - 12. Mai 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum12. Mai 2022
ErhaltungPF66 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Russiancoin - 13. Januar 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum13. Januar 2022
ErhaltungPF68 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Russiancoin - 23. Dezember 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum23. Dezember 2021
ErhaltungPF66 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Numisbalt - 9. Mai 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Numisbalt - 14. März 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum14. März 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Katz - 12. Juli 2020
VerkäuferKatz
Datum12. Juli 2020
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Katz - 26. September 2019
VerkäuferKatz
Datum26. September 2019
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Katz - 24. März 2019
VerkäuferKatz
Datum24. März 2019
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Katz - 17. Februar 2019
VerkäuferKatz
Datum17. Februar 2019
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1985 "Friedrich Engels" auf der Auktion Russiancoin - 10. Januar 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum10. Januar 2019
ErhaltungPROOF
Preis
