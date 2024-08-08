RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1985 "Friedrich Engels" (Rußland, Sowjetunion)
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1985
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):190 USD
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1985 "Friedrich Engels". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4295, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 1.600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juli 2014.
