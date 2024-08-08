Rubel 1985 "Friedrich Engels" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1985 "Friedrich Engels". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4295, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 1.600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juli 2014.

Erhaltung PROOF (20) UNC (4) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS64 (1) PF68 (3) PF66 (6) ULTRA CAMEO (1) Service RNGA (10) PCGS (3)

Verkäufer Alle Unternehmen

Coinhouse (1)

Coins.ee (1)

Katz (6)

Künker (1)

Numisbalt (2)

Russiancoin (15)